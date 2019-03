Risparmio gestito, raccolta fondi positiva per 600 milioni a gennaio

editato in: da

(Teleborsa) – E’ positiva per 600 milioni la la raccolta netta dei fondi aperti nel mese di gennaio. E’ quanto rivela lì’ultimo rapporto Assogestioni sul risparmio gestito.

Includendo il segmento dei mandati, il sistema registra flussi complessivi in entrata per oltre 55 miliardi di euro, in buona parte generati dall’ingresso nel perimetro del risparmio gestito di circa 53 miliardi di euro per effetto di un’operazione di carattere straordinario posta in essere all’interno del gruppo Poste Italiane e consistente nel conferimento alla SGR di gruppo di un mandato istituzionale per la gestione del patrimonio di BancoPosta.

Grazie all’effetto combinato dei flussi e della gestione, il patrimonio totale a fine gennaio ammonta a 2.106 miliardi di euro. Circa 1.070 mld, il 51% degli asset in gestione (AUM) sono investiti nelle gestioni di portafoglio; 1.037 mld, pari al 49% del patrimonio dell’industria, sono impiegati nelle gestioni collettive.

Con riferimento ai fondi aperti, i prodotti su cui nel mese i risparmiatori italiani hanno orientato le proprie preferenze sono i monetari (+3,4 miliardi), i bilanciati (+187 milioni) e gli azionari (+26 milioni).