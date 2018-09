Risparmio gestito, nel primo semestre raccolta netta a 10 mld

editato in: da

(Teleborsa) – Nei primi sei mesi del 2018, la raccolta netta del sistema del risparmio gestito è ammontata a circa 10 miliardi di euro. Lo ha comunicato Assogestioni, rilevando che nel secondo trimestre l’industria del risparmio gestito ha riportato deflussi per circa 5 miliardi di euro. I fondi aperti hanno registrato sottoscrizioni nette per 1,1 mld. Il saldo trimestrale delle gestioni di portafoglio è in flessione di 5,8 mld.

Il patrimonio gestito (asset under management o AUM) è di 2.067 miliardi di euro. Le masse investite nelle gestioni collettive totalizzano circa 1.059 mld (51% degli AUM); gli asset impiegati nelle gestioni di portafoglio sono pari a 1.007 mld (49% degli AUM).

Nel trimestre i risparmiatori italiani hanno orientato le proprie preferenze sui prodotti Monetari (+3,5mld), sui Bilanciati (+3,1mld) e sui Flessibili (+2,9mld).

Sono 33 i gruppi che promuovono fondi aperti Piani Individuali di Risparmio – PIR compliant. Questi prodotti nel secondo trimestre hanno registrato una raccolta netta di 1,3 miliardi di euro (+3,3 mld da inizio anno).