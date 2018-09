Risparmio gestito, a luglio raccolta negativa per 483 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Luglio difficile per il risparmio gestito, che ormai registra performance negative da tre mesi. Il settore segna deflussi per 483 milioni di euro mentre da inizio anno la raccolta netta del sistema si mantiene positiva per 9,3 mld (67 miliardi nello stesso periodo del 2017). È quanto risulta dai dati della mappa mensile del risparmio gestito di Assogestioni.

La raccolta dei fondi aperti è in flessione di 1,1 mld, appesantita dai prodotti monetari (-1,8mld). Positivo, invece, il saldo dei fondi di lungo termine (+714mln), sostenuti dai prodotti azionari (+1,2mld), dai bilanciati (+1,1mld) e dai flessibili (+1mld).

Le sottoscrizioni nette delle gestioni di portafoglio ammontano a 598 milioni di euro.

Il patrimonio gestito dall’industria è pari a 2.062 mld. Sono 1.058 i miliardi di euro investiti nelle gestioni collettive che rappresentano il 51% delle masse complessive. Gli AUM (Assets Under Managemen, patrimonio totale gestito da una società di gestione, ndr) impiegati nelle gestioni di portafoglio ammontano a 1.004 mld e pesano per il 49% sul totale degli asset.