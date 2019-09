Risparmio gestito, a luglio nuovo massimo storico del patrimonio: 2.237 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Nel mese di luglio, l’industria del risparmio gestito registra flussi netti in entrata per 4 miliardi di euro. Le gestioni di portafoglio totalizzano sottoscrizioni nette per 4,6 miliardi, controbilanciando il dato relativo alle gestioni collettive (-599 milioni). Il saldo della raccolta del sistema da inizio anno supera i 53 miliardi.

Il patrimonio gestito, grazie in particolare all’effetto della gestione, sale a quota 2.237 miliardi e mette a segno un nuovo massimo storico.

Nell’ambito dei fondi aperti, i prodotti sui cui i risparmiatori italiani hanno indirizzato le proprie preferenze sono i Bilanciati (+761 milioni) e gli Azionari (+143 milioni).