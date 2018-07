Rischio listeria, Findus ritira minestrone in via precauzionale. Il ministro Grillo: “Nessun focolaio in Italia”

editato in: da

(Teleborsa) – Aumentano in Europa i ritiri di prodotti alimentari surgelati, a seguito del possibile rischio di contaminazione da Listeria. Il pericoloso batterio, di cui è in corso un’epidemia dal 2015 che nel vecchio continente ha causato 47 casi e 9 decessi, si trasmette attraverso cibi ma viene ucciso attraverso la cottura.

RITIRI ANCHE IN ITALIA – Findus ha ritirato diversi lotti di 4 tipi di minestroni per il rischio di contaminazione da batterio Listeria. Lo rende noto l’azienda sul suo sito web, annunciando che è in corso “un richiamo volontario in via del tutto precauzionale”. Due prodotti surgelati a marchio Freshona nei punti vendita della sola Sicilia sono stati ritirati dalla Lidl a scopo precauzionale. L’annuncio da parte della GREENYARD N.V., è sul sito della Lidl.

Findus, che pubblica l’avviso sul suo sito online con i precisi riferimenti dei lotti in questione, “tiene a precisare che la categoria dei prodotti oggetto del richiamo prevede il consumo solo previa cottura, come chiaramente indicato sulle confezioni. La cottura del prodotto annulla ogni potenziale rischio per la salute”, chiarisce inoltre, che “questo richiamo precauzionale e su base volontaria si riferisce esclusivamente ai lotti dei prodotti menzionati e non riguarda in nessun modo né altri lotti degli stessi prodotti, né altri prodotti a marchio Findus”.

NUMERI UTILI – Findus invita a “contattare, per qualunque informazione, il numero verde 800906030 o l’indirizzo mail urgente@findus.it”, raccomandando di “consumare qualsiasi prodotto Findus solo previa cottura e secondo le modalità indicate sulle confezioni”.

MINISTRO GRILLO: “NON RISULTANO FOCOLAI IN ITALIA” – “Al momento non risultano focolai di Listeria in Italia ed il ritiro dei prodotti sono effettuati in via precauzionale” rassicura la ministra della Salute Giulia Grillo.”Sto seguendo con la massima attenzione la vicenda del batterio Listeria. I miei uffici hanno subito predisposto tutti i controlli e le misure necessarie”.