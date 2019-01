Rischio droni, l’Australia adotta un piano di prevenzione

editato in: da

(Teleborsa) – I recenti allarmi scattati all’Aeroporto di Londra Gatwick, provocati dalle interferenze di droni, ha indotto l’autorità di aviazione civile australiana CASA, a redigere un piano di prevenzione e attuare specifiche contromisure negli scali del vasto Paese-continente.

I responsabili del controllo e della sicurezza degli aeroporti saranno dotati di una attrezzatura che permette di identificare il drone, il suo numero di serie e la posizione remota del pilota.

Ciò comporta la registrazione obbligatoria in apposito registro per tutti i possessori di droni. Si tratta del primo piano d’azione preventivo su larga scala avviato da un’autorità di aviazione civile, mentre in tutte le parti del mondo si stanno studiando contromisure tecnologiche rivolte soprattutto ai droni non professionali.