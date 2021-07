Riscatto a Wall Street, torna il sereno dopo la tempesta della vigilia

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di forti guadagni per Wall Street, dopo la tempesta della viglia, innescata dai timori per la variante Delta.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è in rialzo dell’1,70%; sulla stessa linea, in forte aumento l’S&P-500, che con il suo +1,56% avanza a quota 4.325 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,3%); con analoga direzione, in denaro l’S&P 100 (+1,36%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+2,57%), beni industriali (+2,46%) e informatica (+1,66%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, American Express (+3,76%), Boeing (+3,42%), Goldman Sachs (+3,26%) e Apple (+3,18%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Honeywell International, che continua la seduta con -2,75%.

Deludente Merck, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i best performers del Nasdaq 100, American Airlines (+5,90%), Bed Bath & Beyond (+4,94%), Dish Network (+4,74%) e Stericycle (+4,12%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nvidia, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.

Preda dei venditori Vertex Pharmaceuticals, con un decremento dell’1,98%.

Si concentrano le vendite su Biogen, che soffre un calo dell’1,52%.