Risanamento, scioglimento patto di lock-up di Lendlease MSG North ed Intesa

(Teleborsa) – In data 31 marzo 2021 si è automaticamente determinato lo scioglimento del patto di lock-up relativo a n. 880.193.134 azioni Risanamento rappresentanti il 48,88% del capitale sociale della società, stipulato in data 20 luglio 2018 tra Lendlease MSG North ed Intesa Sanpaolo.

Lo fa sapere Risanamento ricordando, in una nota, che il Patto aveva ad oggetto, inter alia, l’obbligo da parte di Intesa Sanpaolo di non trasferire, in tutto o in parte, a terzi le azioni né alcuna delle future azioni risanamento eventualmente detenute da ISP rappresentanti, in ogni caso, il 48,88% del capitale sociale di Risanamento.