Risanamento, Milano Santa Giulia cede a Lendlease 50% di InTown

(Teleborsa) – Risanamento annuncia che la controllata Milano Santa Giulia e Lendlease MSG South hanno raggiunto un accordo che prevede la cessione base dei quali MSG cederà a Lendlease la propria quota di partecipazione nella società InTown, società partecipata in via paritetica da MSG e Lendlease.

InTown è la società avente ad oggetto lo sviluppo degli edifici Spark One e Spark Two e nel corso del corrente mese di febbraio ha sottoscritto un contratto preliminare di locazione con Saipem avente ad oggetto il nuovo headquarter di tale società.

Con l’individuazione di un tenant di alto standing e con la definizione degli accordi per la costruzione degli edifici in questione, si è positivamente concluso il processo congiunto con Lendlease di valorizzazione dei Lotti Sud, così restando, come previsto negli accordi di joint venture, tutte le future attività di “execution” in carico al development manager designato da Lendlease.

MSG proseguirà quindi le proprie attività di sviluppo, concentrandosi sulla parte nord del progetto Milano Santa Giulia, in previsione della prossima approvazione della relativa Variante che, come noto, contiene anche la realizzazione dell’Arena (PalaItalia) che ospiterà

alcune gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

L’Accordo prevede un prezzo di acquisto – coerente con il valore di carico dell’asset – pari ad euro 23.450.000, da pagarsi entro e non oltre il 30 aprile 2022, garantito da una parent company guarantee per pari importo rilasciata dalla società Lendlease Europe Holdings Limited.

Inoltre, a seguito della cessione della Quota MSG a Lendlease, quest’ultima è obbligata a far sì che InTown corrisponda a MSG il saldo prezzo pari ad euro 10.354.090, dovuto ai sensi del contratto di cessione di diritti edificatori stipulato in data 24 luglio 2019 tra MSG ed

InTown, e già comunicato in precedenza al mercato, in due rate di importo pari ad euro 5.177.045 ciascuna, da pagarsi, rispettivamente, entro e non oltre il 1° luglio 2020 e il 15 settembre 2020.

Le parti, nelle prossime settimane, finalizzeranno, con i rispettivi consulenti, il contratto di compravendita della Quota MSG, nonché tutti i contratti ad essa ancillari, pertanto superando il contratto di opzione call stipulato in data 29 ottobre 2018 tra MSG, da una parte, e la società Lendlease Europe Holdings Limited, dall’altra, avente ad oggetto la Quota MSG.

“L’acquisizione di InTown rappresenta un importante avanzamento dell’intero progetto di Milano Santa Giulia e per Lendlease in Italia – ha commentato Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe di Lendlease –. L’operazione ci permette di consolidare la nostra posizione nel business district e ivi replicare il nostro modello integrato di sviluppo, ove la realizzazione è accompagnata alla creazione di prodotti di investment & asset management”.