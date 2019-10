Risanamento in calo a Piazza Affari: perfezionata vendita Complesso SKY

editato in: da

(Teleborsa) – Lendlease acquista definitivamente il Complesso Sky. Risanamento S.p.A. comunica che in data odierna (2 ottobre 2019) la società Sviluppo Comparto 3 S.r.l. (SC3), in qualità di venditrice, indirettamente controllata per il tramite di Milano Santa Giulia S.p.A., e la società Ream SGR S.p.A. (REAM) per conto del fondo immobiliare chiuso di diritto italiano riservato ad investitori professionali denominato Lendlease Global Commercial Italy Fund, in qualità di acquirente, hanno perfezionato il contratto di vendita del Complesso Sky.

Il prezzo per l’acquisto del Complesso Sky, determinato in Euro 262,5 milioni, al netto di imposte e tasse applicabili è stato interamente corrisposto in data odierna.

La stima dei principali effetti patrimoniali, finanziari ed economici della cessione del Complesso Sky a livello consolidato è la seguente:

– la posizione finanziaria migliora complessivamente di circa Euro 240,3 milioni, a seguito dell’azzeramento del debito afferente il c.d. Complesso Sky per un importo complessivo di circa Euro 228,2 milioni, cui deve sommarsi un flusso positivo di cassa pari a circa Euro 12,1 milioni. Quest’ultimo importo si intende al netto del pagamento (i) della ulteriore quota di interessi contrattualmente pattuiti sul finanziamento e maturata solo al momento della vendita (“interessi accrued if you can”) pari a circa Euro 16,3 milioni e (ii) del

pagamento degli oneri accessori alla vendita (tra cui la retrocessione per competenza del canone di locazione percepito in via anticipata) per un totale di circa Euro 5,9 milioni. Si precisa altresì che la cassa complessivamente generata risulta pari a circa Euro 19,4

milioni, in quanto al flusso sopra indicato pari a Euro 12,1 milioni si sommano le disponibilità liquide rinvenienti dai canoni di locazione incassati e non più a servizio del debito per circa Euro 7,3 milioni;

– il conto economico registra una plusvalenza netta di circa Euro 20,8 milioni;

– il patrimonio netto vede un miglioramento di circa Euro 20,8 milioni in conseguenza della rilevazione della plusvalenza netta (come sopra indicata).

Si evidenziano infine i principali effetti economici che, su base annua, sono conseguenti all’operazione di cessione del Complesso Sky avvenuta in data odierna:

– minori ricavi per locazione per circa Euro 16,3 milioni;

– minori costi operativi ordinari e imposte per circa Euro 2 milioni;

– minori oneri finanziari per circa Euro 9,3 milioni.

Pertanto, alla luce dei dati sopra indicati, a seguito della cessione il Gruppo Risanamento contabilizzerà, su base annua, minori proventi per circa Euro 5 milioni.

“L’operazione infine consolida e rafforza la partnership con il Gruppo Lendlease finalizzata alla valorizzazione dell’intero progetto di Milano Santa Giulia, che potrà beneficiare anche degli effetti dell’assegnazione alla città di Milano dei giochi olimpici invernali 2026”, dichiara il Direttore Generale Davide Albertini Petroni.

Soffre il titolo Risanamento in Borsa: -2,50%.