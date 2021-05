Risanamento, firmato atto integrativo accordo riqualificazione Milano Santa Giulia

editato in: da

(Teleborsa) – Risanamento, società immobiliare quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha annunciato che la controllata Milano Santa Giulia S.p.A., Esselunga S.p.A., Regione Lombardia e Comune di Milano hanno firmato l’atto integrativo dell’accordo di programma per la riqualificazione urbana delle aree di Milano Santa Giulia, definito “essenziale per il completamento dell’iter urbanistico della Variante”.

La Variante – che fa riferimento ad un’area di circa 1.200.000 mq di superficie territoriale con una capacità edificatoria complessiva di 658.380 mq, di cui 250.000 circa già realizzati o in corso di realizzazione – comprende insediamenti integrati tra retail urbano, residenziale, terziario e direzionale, oltre all’Arena, le reti tecnologiche di urbanizzazione, le opere stradali e un parco pubblico.

“La firma di oggi è un passaggio importante per l’approvazione definitiva della Variante del PII di Milano S. Giulia, che ci auspichiamo di ottenere entro la prima settimana di giugno e che permetterà il completamento di un progetto di significativa rilevanza per il quadrante Sud-Est di Milano – ha commentato Davide Albertini Petroni, AD di Milano Santa Giulia S.p.A. – Appena approvata la Variante si darà inizio alla realizzazione della bonifica residua dell’area e di tutte le opere infrastrutturali pubbliche atte a supportare l’avvio dei lavori di costruzione del Progetto di Milano Santa Giulia”.

“È stato assicurato il rispetto rigoroso dei tempi previsti, con un intervento unico e semplificato che evidenzia, in modo molto concreto, l’efficacia di quell’azione di semplificazione sulle procedure amministrative”, ha sottolineato il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Ha invece parlato di “impegno che l’Amministrazione ha preso con la città per sanare finalmente una ferita e realizzare nuovi servizi, infrastrutture di mobilità e un grande parco pubblico” il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.