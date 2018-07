Risanamento, concesse proroghe a Lendlease su asset Santa Giulia

editato in: da

(Teleborsa) – Risanamento, su richiesta di Lendlease, ha concesso delle proroghe sulle scadenze delle opzioni degli asset di Milano Santa Giulia.

In particolare, la società immobiliare ha concesso una proroga di trenta giorni e, pertanto al 27 luglio prossimo, del primo termine di sei mesi per l’esercizio dell’opzione di acquisto del complesso Sky o dell’intera partecipazione in Sviluppo Comparto 3, società controllata proprietaria del complesso Sky; la proroga di ventiquattro giorni, al 27 luglio, del termine per l’esercizio dell’opzione di acquisto della quota detenuta da Milano Santa Giulia nel capitale della joint venture con Lendlease MSG South.



Risanamento ricorda, inoltre, che le sopra richiamate opzioni di acquisto furono concesse, rispettivamente, a Lendlease MSG South S.r.l. e a Lendlease Europe Holdings Ltd nell’ambito della sottoscrizione tra Milano Santa Giulia S.p.A. e Lendlease MSG South S.r.l. (già Lendlease Italy S.r.l.) dell’accordo denominato Joint Venture Agreement (JVA) – avente ad oggetto lo sviluppo in partnership dei cosiddetti Lotti Sud (33.000 mq. di aree edificabili all’interno del più ampio progetto Milano Santa Giulia ed adiacenti al Complesso Sky).