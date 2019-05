Ripartono i voli da Alghero operati da Volotea

editato in: da

(Teleborsa) – L’aeroporto di Alghero si prepara a incrementare l’attività operativa con l’apertura delle rotte estive. La compagnia aerea Volotea, prossima a inaugurare una propria base a Cagliari, riapre dal 4 maggio il collegamento settimanale del sabato con Napoli e a seguire, dal 7 maggio, quello con Madrid ogni martedì. Dal 1° giugno Volotea riprenderà a volare da Alghero anche verso Genova, Venezia e Verona. In totale cinque destinazioni collegate con lo scalo sardo, di cui quattro domestiche, che ricalcano l’offerta prodotta dal vettore nell’estate 2018, quando Volotea ha trasportato circa 50.000 passeggeri ad Alghero, pari ad un incremento del 77% rispetto all’anno precedente, grazie anche all’impiego degli A319 da 156 posti che aumenta la capacità rispetto ai B717 che restano in flotta. Volotea conta al momento 12 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia e Atene. A queste, come riportato sopra, si aggiungerà Cagliari.