Rio Tinto inaugura prima ferrovia a lunga percorrenza a “guida autonoma”

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stata inaugurata qualche giorno fa in Australia la prima rete ferroviaria a lunga distanza a guida autonoma, frutto di un investimento della compagnia mineraria Rio Tinto, che ne trarrà benefici in termini di sicurezza e produttività. La rete AutoHaul, realizzata con il contributo della società partner Hitachi Rail STS, è stata presentata da Rio Tinto alle autorità dell’Australia Occidentale qualche giorno fa.

Questa rete, oltre a portare molti benefici a Rio Tinto, afferma l’Australia Occidentale come leader mondiale nella tecnologia ferroviaria.

Treni lunghi 2,4 chilometri, monitorati da remoto dal centro operativo di Perth, attraversano un vasto territorio, percorrendo 1.700 chilometri di binari, per trasportare minerale di ferro dai 16 siti minerari di Rio Tinto ai porti di Dampier e Cape Lambert. Questi treni hanno già percorso oltre 4,5 milioni di chilometri, in totale sicurezza ed autonomia, da quando sono stati resi operativi l’anno scorso.

Questo primo esempio di treni a guida autonoma è stato reso possibile dalla stretta collaborazione con partner di progetto provenienti da Giappone, Stati Uniti ed Australia, come Hitachi Rail, Calibre, New York Air Brake, GE Wabtec. Tutti hanno fornito la loro esperienza in tecnologia e software per rendere la rete AutoHaul un successo senza precedenti.

L’amministratore delegato di Rio Tinto Iron Ore Rail, Port & Core Services, Ivan Vella, ha tenuto a sottolineare che la rete AutoHaul è

“un riflesso dell’incredibile spirito pioneristico del team di progetto e dei suoi stimati partner”. “Questo progetto – ha aggiunto – rafforza l’Australia occidentale come leader nel trasporto ferroviario pesante ed ha attirato l’interesse di tutto il mondo”.



Il ministro australiano per le miniere e il petrolio, Bill Johnston, ha dichiarato che il progetto AutoHaul è “un esempio della forza dell’industria mineraria dell’Australia occidentale, che continua a eccellere in tecnologia e innovazione”. “AutoHaul ha portato l’industria del trasporto ferroviario cargo nel ventunesimo secolo ed è giustamente oggetto di interesse globale”.

Michele Fracchiolla, President della business unit Americhe e APAC di Hitachi Rail STS, ha affermato che la compagnia ferroviaria “è

estremamente orgogliosa del ruolo tecnico che ha svolto nel consentire la creazione della prima rete al mondo di ferrovia autonoma a lunga distanza. Questo è un nuovo punto di riferimento tecnico per il settore ferroviario cargo in tutto il mondo e il risultato di una lunga tradizione e collaborazione fra Rio Tinto e Hitachi Rail STS.