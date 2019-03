Rinviato lancio Vega con satellite Prisma

editato in: da

(Teleborsa) – L’Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo VEGA per la messa in orbita del Satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio).

La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio. Tutte le attività europee di review, infatti, sono molto rigorose e in alcuni casi richiedono tempi più lunghi rispetto alle previsioni.

La nuova data di “partenza” di Vega dal Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese, sarà definita nelle prossime ore, a seguito delle attività di pianificazione attualmente in corso. Il satellite italiano PRISMA si trova nella ogiva del razzo vettore VEGA, progettato e costruito in Italia da Avio di Colleferro (RM), che lo posizionerà nella sua orbita operativa prevista.