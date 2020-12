Rinviato al 2023 il Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget

editato in: da

(Teleborsa) – Salta l’edizione 2021 del Salone di Parigi-Le Bourget, la più importante rassegna mondiale dell’aeronautica e dello spazio, in programma a Parigi dal 21 al 27 giugno. La cancellazione della 54esima edizione è stata decisa dal raggruppamento delle industrie francesi aeronautiche e spaziali (Gifas), che organizza la manifestazione.

Il perdurare dell’emergenza sanitaria e la crisi del trasporto aereo, che coinvolge i costruttori, hanno indotto al rinvio dell’appuntamento. Il 75% delle 450 imprese partecipanti aveva già prenotato gli stand. Nell’ultima edizione del 2019, la manifestazione aveva registrato 316 mila visitatori provenienti da 98 Paesi.

L’alternativa della versione digitale del salone non è stata presa in considerazione e si è preferito puntare sul 2023. La cancellazione del salone di Parigi-Le Bourget comporterà mancate ricadute per circa 400 milioni di euro sull’area della capitale francese.