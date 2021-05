Rinnovo contratto, al via assemblee sindacali a maggio per personale docente, amministrativo ed educativo

editato in: da

(Teleborsa) – “Tantissime sono le partecipazioni degli insegnanti alle assemblee che Anief sta facendo in occasione del rinnovo del contratto. Sono assemblee importanti in cui stiamo presentando la nostra proposta di rinnovo”. Lo annuncia il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, aggiungendo che “seguiranno altre assemblee per il personale ATA, per il personale educativo e per gli insegnati di religione

cattolica”.

“Il punto di vista centrale – sottolinea – è quello di ridare al chi lavora nella scuola la dignità professionale che gli spetta, in particolar modo prevedendo delle indennità: una indennità di rischio biologico e di burn-out per quello che sta avvenendo con la didattica in presenza in tempo di Covid, un’indennità di sede per chi è costretto a lavorare sempre lontano da casa, un’indennità per l’incarico a tempo determinato, perché molto spesso i precari per ottenere parità di trattamento devono ricorrere in tribunale, mentre l’indennità gli garantisce quello che gli spetta e quello che anche l’Europa dice che meritano”.

“La nostra scuola deve essere messa di nuovo al centro, ma per farlo bisogna partire da chi lavora nella scuola: dagli educatori e da tutta la comunità educante”.

“Questo contratto è uno strumento, il sindacato è uno strumento, quindi stiamo informando e consultando tutti i lavoratori per ricevere le loro proposte e e cercare di elaborare una piattaforma che risponda alle esigenze di una scuola più giusta”.