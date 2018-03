Rinnovabili, l’Italia conquista l’Iran con la centrale solare firmata Carlo Maresca

(Teleborsa) – L’energia pulita italiana conquista l’Iran, con la centrale solare Blu Terra2, la prima di questo genere realizzata nel paese mediorientale, firmata dal Gruppo Carlo Maresca S.p.a..



Domenica 11 marzo 2018 è prevista l’entrata in funzione e l’inaugurazione della centrale solare, situata sull’Isola di Qeshm, situata nello Stretto di Hormuz ad est del Golfo Persico ed adiacente alla costa meridionale dell’Iran.

Blu Terra 2 è un impianto fotovoltaico sviluppato su una superficie di 20 ettari per 30mila pannelli solari, produrrà a regime 17 milioni di khilowattora all’anno, pari al fabbisogno energetico necessario a 5 mila abitazioni.



L’inaugurazione si terrà alla presenza, tra gli altri, dell’ambasciatore italiano a Teheran Mauro Conciatori, del viceministro dell’Energia iraniano Seyed Mohamad Sadeghzadeh, del governatore della regione dell’Hormozgan Fareidoun Hemati, del presidente della zona franca di Qeshm Momidreza Momeni e dell’amministratore delegato del Gruppo Maresca, Fabio Maresca. La cerimonia sarà preceduta da una conferenza stampa che si terrà, a partire dalle 15:00 ora locale (le 12:30 in Italia), nella piana desertica dove è collocato l’impianto.

Il Gruppo Carlo Maresca di Pescara è storicamente attivo nel campo delle costruzioni, dove opera con la Cantieri Italiani e vanta un’esperienza cinquantennale, mentre il boom in campo turistico risale agli anni ’80 ed è affidato oggi alla Bluserena. Il gruppo è più giovane nel campo delle rinnovabili, dove opera dal 2010 con la Blunova e dove è partito con un investimento iniziale di 100 milioni di euro.

Oggi, il branch dedicato alle rinnovabili è uno dei principali player italiani nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di energia rinnovabile, con una capacità di generare oltre 105 milioni di kWh all’anno e una potenza installata di oltre 60 MW. Blunova guidata da Maurizio e Fabio Maresca gestisce l’intera fiera produttiva: dall’individuazione del sito alla progettazione, dalla realizzazione dell’impianto alla connessione alla rete elettrica nazionale, dalla gestione alla manutenzione. 16 gli impianti fotovoltaici realizzati e gestiti per una potenza di 43 MW, una produzione complessiva di 60 milioni di kWh ed un fatturato di 25 milioni di euro, mentre sono in programmazione 2 parchi eolici in Puglia e Campania e diversi impianti minieolici in Puglia.