Rinnovabili, K.R.Energy trasferisce quote settore alla sua holding Tolo Energia

(Teleborsa) – K.R.Energy ha completato la fase di riorganizzazione del Gruppo con la cessione di tutte le quote di partecipazione detenute nelle società del settore delle energie rinnovabili, a Tolo Energia, che sarà la holding operante nel Ramo “Energy Solutions”.

In particolare, è stato trasferito il 100% del capitale di Idroelettrica Tosco Emiliana, Italidro, Krenergy Sei, Krenergy Undici, e Kre Wind ed il 55% di Fde per un controvalore complessivo di 12,2 milioni di euro, il cui pagamento è previsto entro fine 2018, attraverso i proventi che deriveranno dalle cessioni a terzi di tali asset.

A conclusione di questo percorso il valore del Ramo Industrial in capo a K.R.Energy, che si prevede di recuperare attraverso le predette operazioni di dismissione, è pari a complessivi Euro 14,8 milioni, dato dalla somma del valore della partecipazione detenuta in Tolo Energia che già in precedenza era titolare del 50,1% del capitale sociale di Murge Green Power S.r.l., e il controvalore dei predetti trasferimenti.

Grazie a questa operazione prosegue il percorso di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività operative.