Rinnovabili, importante tavolo sull’Idrogeno

(Teleborsa) – Al tavolo svoltosi al Ministero dello Sviluppo Economico si è parlato dell’idrogeno. Vi hanno partecipato Alstom Italia, Enea, Eni , Environment Park, Fincantieri, fondazione Bruno Kessler, Gruppo Esseco, Hydrogen Park, l’istituto per l’innovazione tecnologica di Bolzano, Industrie De Nora, Sapio, Snam , Solid Power e Rse. L’obiettivo è quello di contribuire efficacemente alle future scelte che verranno assunte per adempiere agli impegni presi in ambito internazionale.

Nell’ambito delle sfide tecnologiche previste, ce n’è una proprio sull’idrogeno da fonti rinnovabili, che è in grado di offrire un ampio spettro di applicazioni per l’integrazione nel sistema delle energie rinnovabili. “Abbiamo riservato all’idrogeno e alla sua filiera un interesse significativo, anche durante la missione in Giappone abbiamo constatato come a livello internazionale si stia puntando su questa fonte d’energia” queste le parole del sottosegretario Davide Crippa che ha presieduto il tavolo, che continua affermando come “tutte le risorse necessarie per puntare all’idrogeno da fonti rinnovabili, sono disponibili anche grazie all’esperienza in campo internazionale da parte di alcune società”.

“L’importante – conclude Crippa – è trovare una sinergia tra tutti i partecipanti al tavolo, in modo da mettere in campo tutti i progetti e idee che possano permetterci la definizione dei criteri di valutazione dei progetti, e di come abbiano, eventualmente, una ricaduta sui territori”.

(Foto: © Enel)