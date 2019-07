Rinnovabili, il 22% di energia prodotta non immessa nella rete

editato in: da

(Teleborsa) – Un dato interessante, quello rilasciato da Solar Power Network, leader mondiale nel settore solare industriale, con al suo attivo contratti per la generazione di energia in ben 678 località. L’Azienda ha evidenziato come, in Italia, il 22% della produzione elettrica degli impianti fotovoltaici non viene immessa nella rete di trasmissione, ma utilizzata in “autoconsumo“.

Si sta avendo un passaggio da un modello di produzione centralizzata, distribuzione complessa ed inefficiente, ad un’organizzazione più leggera, agile e responsabile, con i consumatori che vestiranno anche i panni di produttori. Ad oggi, l’Italia conta, 800 mila impianti fotovoltaici in esercizio per una potenza installata di 22 mila MW ed una produzione complessiva di 26,8 TWh.