Rinnovabili, Enel Green Power avvia costruzione nuovo parco eolico in Messico

(Teleborsa) – Il Gruppo Enel, tramite la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Mexico (EGPM), ha avviato i lavori di costruzione del parco eolico Dolores (244 MW) nella municipalità di China. L’impianto, che è il primo che Enel costruisce nello Stato di Nuevo León, richiederà un investimento complessivo di circa 280 milioni di dollari USA, in linea con il Piano Strategico della società.

L’entrata in servizio del parco è prevista nella prima metà del 2020.

A regime, sarà in grado di generare circa 850 GWh l’anno, evitando l’emissione in atmosfera di circa 470.000 tonnellate di CO2 l’anno. I lavori di costruzione seguiranno il modello Sustainable Construction Site di Enel, che comprende la misurazione dell’impatto socio-ambientale dell’impianto e iniziative che promuovano l’uso razionale delle risorse, anche mediante la gestione delle risorse idriche e un progetto di riciclaggio dei rifiuti che riutilizzi il legno dei pallet per produrre mobili e container eco-compatibili che saranno utilizzati dalla comunità locale.

L’impianto è associato a un contratto che prevede la vendita all’autorità per l’energia messicana Cámara de Compensación di determinati volumi di energia per un periodo di 15 anni e dei relativi certificati verdi per un periodo di 20 anni.

