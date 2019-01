Rinnovabili, Enel costruisce tre parchi eolici in Spagna

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Green Power España (EGPE), la società di Endesa per le rinnovabili, ha avviato la costruzione di tre parchi eolici con una capacità complessiva di circa 90 MW ripartita fra le municipalità di Allueva, Fonfría, Mezquita de Jarque, Fuentes Calientes, Cañada Vellida e Rillo nella provincia spagnola di Teruel, in Aragona.

L’investimento totale nei tre impianti è pari a circa 88 milioni di euro.

“Siamo felici di annunciare l’avvio della costruzione dei nuovi parchi eolici di Allueva, Sierra Pelarda e Sierra Costera I, grazie ai quali la nostra capacità rinnovabile totale in fase di costruzione in Spagna sale a circa 900 MW” – ha commentato José Bogas, Amministratore Delegato di Endesa –. “Questi impianti segnano l’accelerazione di una nuova ondata di crescita nel campo delle energie rinnovabili che Endesa intende portare avanti nei prossimi anni, guidando la transizione energetica in Spagna”.

“Con la costruzione di questi impianti, riaffermiamo il nostro impegno a valorizzare l’approccio sostenibile e innovativo di Enel a favore della provincia di Teruel e della Spagna nel suo insieme” – ha aggiunto Antonio Cammisecra, responsabile Enel Green Power (EGP), la business line globale per le rinnovabili del Gruppo Enel –. “Con un infaticabile lavoro mirato ad accrescere la nostra capacità installata solare ed eolica stiamo diversificando concretamente il mix energetico spagnolo e aiutando il paese a raggiungere i suoi obiettivi in materia di rinnovabili”.

I tre parchi eolici entreranno in esercizio entro la fine del 2019 e, una volta completati, genereranno oltre 295 GWh l’anno, evitando l’emissione in atmosfera di circa 196.000 tonnellate di CO2 all’anno. La capacità prevista del parco di Allueva (7 turbine) supera i 25 MW, mentre quella del parco eolico Sierra Pelarda (4 turbine), a Fonfría, è di circa 15 MW. Il più grande dei tre impianti, Sierra Costera I (14 turbine), avrà una capacità di circa 50 MW e sarà ubicato nelle municipalità di Mezquita de Jarque, Fuentes Calientes, Cañada Vellida e Rillo.