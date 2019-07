Rinnovabili, Edison perfeziona acquisizione EDF EN Italia per 172 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Edison ha perfezionato l’acquisizione da EDF Renouvelables di EDF EN Italia a cui fanno capo 265 MW di capacità eolica e 77 MW di potenza fotovoltaica.

Il corrispettivo è stato rideterminato in misura pari a 172,3 milioni di euro per tenere conto dei leakage intervenuti e fatti salvi i successivi meccanismi di aggiustamento prezzo contrattualmente previsti.

Grazie a questa operazione, Edison diventa il secondo operatore eolico in Italia, consolidando 975 MW di capacità, e pone le basi per uno sviluppo significativo nel fotovoltaico in collaborazione con EDF Renouvelables.

Il closing fa seguito all’accettazione da parte di EDF Renouvelables della proposta contrattuale di Edison intervenuta lo scorso 28 giugno.

L’operazione si inquadra nell’ambito dell’orientamento strategico delineato da Edison negli ultimi anni di qualificarsi società “low carbon” basata su un modello di sviluppo sostenibile indirizzato alle tematiche di natura ambientale.

L’operazione nel suo complesso permette a Edison di consolidare circa 70 milioni di euro di Ebitda addizionale all’anno a fronte di un incremento della posizione finanziaria netta (PFN) di circa 431 milioni di euro, senza pregiudicare la solidità finanziaria né limitare la possibilità di cogliere eventuali nuove opportunità di investimento.