Rinnovabili, A2A firma accordo con TS Energy Europe per sviluppo fotovoltaico

editato in: da

(Teleborsa) – A2A e TS Energy Europe hanno firmato un accordo che disciplina i principali termini e condizioni per il potenziale acquisto del portafoglio di Talesun in Italia, pari a 43,2 MWp e, subordinatamente al perfezionamento di tale acquisizione, la costituzione di una joint venture che avrà l’obiettivo di sviluppare fino a 300 MWp di impianti fotovoltaici in market parity e svolgerà servizi di asset management per il portafoglio A2A.

L’accordo prevede di perfezionare l’acquisizione e la costituzione della joint venture entro il 31.12.18.

Talesun è parte di Zhongli Group, un gruppo cinese diversificato attivo nei settori fotovoltaico, elettrico ed elettronico. Il business fotovoltaico, specializzato nella produzione di moduli e celle nonché nello sviluppo di nuovi impianti e asset management, ha un attivo patrimoniale di oltre 2.5 miliardi di dollari e oltre 6.000 dipendenti in tutto il mondo.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)