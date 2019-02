Riminiwelness: dal 30 maggio torna la fiera internazionale del fitness

editato in: da

(Teleborsa) – Ai blocchi di partenza la quattordicesima edizione del Riminiwellness, la fiera dedicata al fitness, allo sport, al benessere della persona, all’alimentazione sana e al business che dal 30 maggio al 2 giugno animerà gli spazi del polo fieristico di Rimini. Questo, in occasione della kermesse organizzata da Italian Exhibition Group, sarà suddiviso in aree differenti: “WPRO”, rivolta ad aziende e professionisti; “WFUN”, per il pubblico di appassionati; “Food Well Expo”, l’area dedicata all’alimentazione sana, “Rimini Steel”, destinata alla cultura fisica e Riabilitec per la rieducazione motoria.

Ad intervenire saranno le maggiori aziende dell’universo welness, che presenteranno le novità dei mercati per i 5 continenti, grazie al supporto di un osservatorio dinamico e strategico che monitora costantemente le tendenze della filiera.

Cresce, inoltre, lo spirito internazionale della manifestazione: attesi, secondo gli organizzatori, gruppi provenienti da circa 80 paesi, con i mercati più rappresentati che saranno quelli di Sud-Est Europa, Sud America e Medio Oriente.

La quattro giorni, come di consueto, offrirà una serie di opportunità esperienziali dedicate al grande pubblico e agli operatori del settore, tenendo sempre alta l’attenzione all’internazionalizzazione e alla formazione, che con ben 25 sale dedicate a seminari e convegni, sarà offerta in collaborazione con Europe Active, CONI, Università italiane, Assosport, ANIF- Eurowellness.