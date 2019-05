RiminiWellness si prepara a conquistare la riviera romagnola ad un soffio dall’estate

editato in: da

(Teleborsa) – E’ iniziato il countdown per RiminiWellness, la più grande kermesse internazionale sul benessere, inteso in senso ampio, non solo lo sport ed il fitness, ma anche business e sana alimentazione. L’evento, organizzato ogni anno da Italian Exhibition Group, società che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza, coinvolgerà non solo lo spazio fieristico, ma tutta la riviera romagnola dal 30 maggio al 2 giugno.

La 14esima edizione è ricchissima di conferenze e seminari sul tema del benessere, per soddisfare le curiosità del pubblico. Raggiungere il wellness nella vita oltre che nello sport, aumentando la coscienza di sé: questo il messaggio che i molteplici coach ed esperti del settore trasmetteranno al pubblico di RiminiWellness attraverso interventi che esprimano concetti, novità, tecniche e segreti a un pubblico professionale e non.

Fra i tanti eventi-approfondimento in programma quello di Fabrizio Cotza, che spiegherà come trasformare i luoghi di lavoro in una “palestra” di crescita personale. Da segnalare anche quello di Paolo Soffentini, ricercatore IFOM, che spiegherà a chi non ama fare rinunce i diversi stili di vita, indicando quali sono i limiti tollerabili dal nostro organismo per ogni sostanza che ingeriamo.

Per gli amanti del fitness arriva il numero uno dei mental coach italiani, Roberto Re, per la prima volta quest’anno a RiminiWellness per svelare tutte le tecniche del training mentale, per atleti e sportivi professionisti e non.

Fiteducation proporrà in collaborazione con il centro studi P.A.F. il 1° summit italiano sull’antiaging. Per chi fosse interessato agli schemi di movimento e alle disfunzioni dei muscoli, il workshop organizzato da FIF e tenuto da Gianpiero Marongiu e Massimo Alampi permetterà di capire come favorire uno dei principi tradizionali del pilates, ovvero la fluidità, mentre la conferenza a cura del Dott. Jacopo Tabanelli guiderà i visitatori nella scoperta della propria mente, dei meccanismi con cui essa influenza il corpo e delle tecniche per accrescere velocemente il proprio livello di energia.

Un lavoro costante e specifico su sé stessi è la soluzione proposta dalla Bioginnastica, che si rivolge a coloro che desiderano affrontare le proprie problematiche di postura, patologie o dolori, ma anche alleviare lo stress o più semplicemente migliorare la performance sportiva.