RiminiWellness, obiettivo estate in Fiera: IEG progetta edizione 2021

(Teleborsa) – Padiglioni tra i 6 e i 13 mila metri quadrati, alti 20 metri, una moltitudine di spazi outdoor attrezzati e modulari, la garanzia dei protocolli di safebusiness: IEG –Italian Exhibition Group guarda con entusiasmo alla finestra estiva e progetta l’edizione speciale 2021 della Summer Edition di RiminiWellness, fissando le date del ritorno live e in massima sicurezza. Per l’evento di riferimento per fitness, benessere e sport, appuntamento, dunque, da giovedì 1 a domenica 4 luglio 2021 nel quartiere fieristico di Rimini che chiama a raccolta un settore che sul territorio nazionale impiega oltre 120mila addetti e conta 18 milioni di praticanti e appassionati.

IEG, dunque, accelera e apre i lavori per un’edizione speciale dell’appuntamento atteso da centinaia di migliaia di praticanti e professionisti del fitness e dello sport che da oltre 15 anni segna standard e tendenze dello stare in forma, promuovendo i valori sociali dell’intera filiera produttiva e agonistica legati a sani stili di vita.

Una manifestazione di riferimento che attira insieme alle aziende leader del settore – 400 quelle dell’ultima edizione – anche i top player del largo consumo, dall’industry del food a quella del digitale.

Come da tradizione – si legge nella nota – “tanti gli eventi e i momenti di business e formazione per gli operatori professionali nell’area Pro.Fit, oltre che occasioni di puro e sano divertimento per la community di sportivi e appassionati nel mondo FUN. Tornano nel 2021 i focus verticali di RiabiliTec, Pilates Juction e Riministeel. E torna, attesissimo, FoodWell Expo”.

Secondo la ricerca di IFO – International Fitness Observatory, l’impatto delle chiusure causate dalla pandemia ha colpito il comparto causando mancati incassi tra l’80 e il 90% di 1 miliardo di euro nella proiezione annuale. Proprio per questo il settore attende la grande kermesse riminese per ritrovare il suo pubblico, trade e consumer, lanciare e testare nuovi prodotti, fissare un punto certo di ripartenza.

Prima della Summer Edition in presenza, i riflettori si accendono sui Wellness Talks in programma tra il 30 marzo e il 27 aprile prossimi. Quattro webinar a cura di RiminiWellness in partnership con Assosport in cui i protagonisti del mondo fitness si confronteranno sui temi di attualità, tra evoluzioni digital e nuovi atteggiamenti del consumatore

Tante le attività in corso sul fronte internazionale: dopo l’acquisizione da parte di IEG degli eventi leader di settore nel Medio Oriente – conclude la nota – “si registra il successo del Dubai Muscle Classic dello scorso febbraio con 47.000 spettatori in diretta streaming su Youtube; mentre dal 28 al 30 ottobre – presso il Dubai World Trade Center – si terranno le prossime edizioni del Dubai Muscle Show e Dubai Active”.