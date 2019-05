RiminiWellness, al via la fiera dedicata a sport e fitness

editato in: da

(Teleborsa) – È partita ufficialmente la 14esima edizione di RiminiWellness, la fiera dedicata al mondo del fitness, alimentazione sana, sport, formazione e divertimento, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) alla fiera di Rimini e sul territorio fino a domenica.

Ad inaugurare l’edizione 2019 sono stati due sportivi del calibro di Gianmarco Tamberi, campione del mondo indoor ed europeo di salto in alto e Marco Orsi, campione europeo e bronzo mondiale di nuoto in vasca corta, intervistati dalla giornalista sportiva di Mediaset Giorgia Rossi nel talk show “Importanza dell’allenamento per il raggiungimento di risultati nello sport e nella vita”.

Giunta alla 14° edizione, RiminiWellness è l’appuntamento di riferimento del settore, atteso per le anteprime di prodotto e le nuove tendenze di un mondo che, solo in Italia, coinvolge ben 18 milioni di appassionati, per un giro d’affari di circa 10 miliardi l’anno.

I saluti istituzionali, dopo quello introduttivo dell’amministratore delegato di IEG, Ugo Ravanelli e del presidente Lorenzo Cagnoni, sono stati affidati ad Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e a Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza dell’Emilia-Romagna.

“Siamo qui, così robusti e forti – ha sottolineato Gnassi – perché RiminiWellness è inserita in un progetto di sviluppo che coinvolge l’intera comunità e il suo territorio, mettendo l’ambiente e il mare al centro di una strategia di riconversione della città all’insegna della sostenibilità. La nostra è una visione di lungo periodo in cui il wellness è emblema di una qualità di vita diffusa che nei prossimi anni vedrà il lungomare trasformato nel più ampio sistema di palestre a cielo aperto del mondo, per offrire una ‘experience’ del benessere legata al fitness e alla fiera, ma anche all’arte, alla cultura e al benessere”.

“Il benessere è il vero lusso della contemporaneità e una grande occasione di promozione territoriale – ha commentato Manghi – Per la Regione i saloni fieristici rappresentano il collante necessario per mantenere uno stretto legame con il territorio e RiminiWellness una vetrina essenziale che ci ha proiettati su palcoscenici internazionali inimmaginabili fino a qualche tempo fa”