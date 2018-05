RiminiWellness: al taglio del nastro i campioni dello sport

editato in: da

(Teleborsa) – E’ iniziato il countdown per la tredicesima edizione del RiminiWellness, appuntamento principe di fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione che lo scorso anno portò sulla riviera oltre 268mila presenze.

La manifestazione di Italian Exhibition Group inizierà domani 31 maggio e terminerà domenica 3 giugno. Al taglio del nastro, fissato per le ore 12 nella hall Sud della fiera (ingresso via Emilia), assieme al sindaco di Rimini Andrea Gnassi e al presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, saranno presenti atleti del calibro di Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongchang 2018 e detentrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018; Dorothea Wierer, biatleta, vincitrice della Coppa del Mondo individuale nel 2016 e Peter Fill, vincitore di due medaglie iridate, di due Coppe del Mondo di discesa libera e di una Coppa del Mondo di combinata.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, la tuffatrice Tania Cagnotto presenterà in anteprima il libro “Oro, Argento e Tania” edito da Mondadori Electa e in libreria dal 12 giugno, presso l’Agorà della Hall sud, dove incontrerà i suoi fans e firmerà le copie dei libri.

Sarà presente anche Simone Sabbioni, il riminese nuotatore olimpico e primatista italiano nei 100 metri dorso.

In fiera si attendono gruppi di buyers e visitatori provenienti da circa 80 Paesi.

Trenitalia riserva ai propri clienti sconti e agevolazioni particolari per raggiungere e visitare la manifestazione. Quest’anno saranno 4 i Frecciabianca e fino a 24 i Regionali che fermeranno ogni giorno alla stazione Riminifiera, interna al quartiere fieristico. I soci CartaFreccia in arrivo in treno a Rimini o a Riminifiera potranno usufruire della promozione 2×1 sull’ingresso.