Rimbalzo fallito per Piazza Affari

(Teleborsa) – Finale al ribasso per Piazza Affari mentre ritorna ad allagarsi lo spread, oltre quota 270 punti. Tra le blue chip milanesi, soffrono in particolare i titoli bancari. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria tornerà a Roma questa sera, senza partecipare all’Ecofin di domani, per completare la NaDef da inviare in Parlamento. Sulle cifre di bilancio dell’Italia, ha detto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, “la nostra valutazione ad oggi, sulla base di quello che è emerso, è che non è compatibile con il Patto di stabilita’ e di crescita”.

Sul mercato Forex, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,38%, sulle tensioni per le sanzioni USA sull’Iran.

In salita lo spread, che arriva a quota 278 punti base, con un incremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,25%.

Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,75%, Londra lima lo 0,19% mentre Parigi, segna un aumento dello 0,24%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,49%.

Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,61 miliardi di euro, in calo di 1.337 milioni di euro, rispetto ai 3,94 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 2,13 miliardi di azioni, rispetto ai 2,37 miliardi precedenti.

Tra i 222 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 91, mentre 123 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 8 azioni.

materie prime (+2,68%), chimico (+1,85%) e beni per la casa (+1,82%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti telecomunicazioni (-4,16%), bancario (-3,05%) e vendite al dettaglio (-0,71%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+4,58%), Buzzi Unicem (+3,64%), Tenaris (+2,70%) e Fiat Chrysler (+2,30%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banco BPM, che ha archiviato la seduta a -5,75%. Pesante UBI Banca, che segna una discesa di ben -4,57 punti percentuali. Seduta drammatica per BPER, che crolla del 3,94%.

In caduta libera anche Telecom Italia, che affonda del 5,30%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technogym (+3,50%), Datalogic (+3,37%), SOL (+2,33%) e Fincantieri (+2,15%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banca Ifis, che ha chiuso a -7,42%.