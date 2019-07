Riflettori puntati sulla Fed: Powell pronto alla mini-sforbiciata

editato in: da

(Teleborsa) – Riflettori puntati sulla riunione della Fed, in calendario nella serata di oggi mercoledì 31 luglio, quando il mercato si attende un taglio del costo del denaro di 25 punti base. Se le attese dovessero essere confermate, si tratterebbe del primo taglio dal 2008.

Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve, prepara la mini-sforbiciata che però non soddisfa Trump che spinge per un taglio dei tassi più corposo. Una mossa preventiva, quella che metterà in campo Banca centrale Usa, per evitare un rallentamento dell’economia a stelle strisce, che mostra i primi segnali di cedimento a causa delle tensioni commerciali con le trattative tra Washington e Pechino che faticano a decollare.

Anzi, filtra pessimismo, dopo le ultime dichiarazioni di Trump: “La mia squadra sta trattando con loro, ma vogliono sempre cambiare l’accordo a loro favore” ha twittato il Presidente Usa, ribadendo che la Cina potrebbe voler attendere fino alle elezioni per vedere se venisse eletto un democratico in modo da siglare un grande accordo e continuare a “rapinare gli Stati Uniti”.

(Foto: Salvatore Cavalli)