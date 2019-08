Riflessiva in avvio la borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza poco mossa per Wall Street, dopo il finale in rosso della vigilia.



Sotto i riflettori i dati sull’inflazione americana, che evidenziano a luglio un incremento superiore alle attese ma che non dovrebbero influenzare la decisione della Fed di lasciare invariato il costo del denaro nella prossima riunione di politica monetaria. A fine luglio è stato deciso “solo” un taglio di 25 punti base nonostante le pressioni del presidente americano Donald Trump.

L’indice Dow Jones apre la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%; sulla stessa linea l’S&P-500, che rimane a 2.879,53 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,14%), come l’S&P 100 (0,1%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Il settore energia, con il suo -0,80%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Apple (+1,12%), Procter & Gamble (+1,06%), Caterpillar (+0,72%) e McDonald’s (+0,59%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Express, che prosegue le contrattazioni a -1,10%.

Soffre Visa, che evidenzia una perdita dell’1,03%.

Preda dei venditori Chevron, con un decremento dell’1,01%.

Tentenna IBM, con un modesto ribasso dello 0,92%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Jd.Com Inc Spon Each Repr (+4,23%), Micron Technology (+1,73%), Mercadolibre (+1,66%) e Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+1,64%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Advanced Micro Devices, che ottiene -1,42%.

Si concentrano le vendite su Broadcom, che soffre un calo dell’1,23%.

Vendite su Activision Blizzard, che registra un ribasso dell’1,17%.

Seduta negativa per United Airlines Holdings, che mostra una perdita dell’1,12%.