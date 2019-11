Rifiuti Roma, Costa: “Legge non consente commissariamento”

editato in: da

(Teleborsa) – La questione rifiuti a Roma non è competenza della Regione né del Ministero, ma spetta al Campidoglio ed all’AMA risolvere l’impasse nata dalla chiusura della discarica di Colleferro Un acceso dibattito è stato alimentato nelle ultime ore dalla nuova emergenza che ha colpito la Capitale ed i romani.

Il Sindaco Virginia Raggi ha intimato al Governatore Nicola Zingaretti di individuare il sito “alternativo” in cui conferire 1.100 tonnellate di scarti al giorno, dopo la chiusura della discarica di Colleferro, ma il Governatore ha replicato che non è competenza della Regione trovare la soluzione.

Commissariare la gestione dei rifiuti? Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha affermato “la legge non me lo consente”. “Il ministero non ha competenze in questo ambito”, ha sottolineato, ricordando di aver ricoperto soprattutto un ruolo di “mediatore ” e “facilitatore” nelle relazioni tese e complesse fra Comune e Regione.

“Abbiamo finalmente il piano regionale rifiuti. Ora è il momento di applicarlo in tutto il territorio, incominciando a fare gli impianti”, ha sottolineato Costa, citando gli impianti di compostaggio e lo sviluppo dell’indifferenziata.

(Foto: ANSA)