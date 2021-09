Rifiuti a Roma, Tar respinge ricorso Comune contro Regione

editato in: da

(Teleborsa) – La gestione dei rifiuti del Campidoglio sarà commissariata dalla Regione Lazio: la decisione che arriva dopo che il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Campidoglio contro la delibera della Regione che contemplava la possibilità del commissariamento.



Il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, è pronto a predisporre l’ordinanza che imporrà all’amministrazione di indicare subito il sito della discarica nella Capitale. “Il Tar conferma quanto abbiamo sostenuto come giunta Regionale in questi mesi: il problema drammatico dei rifiuti a Roma si è prodotto per incapacità e per una gestione dissennata del ciclo da parte della sindaca Raggi e dell’amministrazione comunale che è inadempiente rispetto alle proprie competenze. Vogliamo Roma pulita e meno tasse per i romani”, affonda Zingaretti.



Ma la sindaca Virginia Raggi non ci sta e promette che impugnerà un eventuale atto della Regione perché “mai ci sarà una discarica a Roma, non esistono siti adatti”.