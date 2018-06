Riesce il rimbalzo sulla piazza di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street con gli indici che interrompono una vasta serie di sedute al ribasso complici i timori di una guerra commerciale globale.

Dal fronte macro, l’indice PMI servizi ha mostrato un deterioramento del comparto superiore al previsto. Povera di spunti l’agenda dei risultati corporates. Focus su Red Hat che ha fornito un debole outlook trimestrale.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones, avanza a 24.631,94 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da otto cali consecutivi, che ha preso il via il 12 di questo mese; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.761,97 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,06%); in moderato rialzo lo S&P 100 (+0,5%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori Energia (+2,69%), Telecomunicazioni (+1,62%) e Materiali (+1,30%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Verizon Communication (+2,59%), Chevron (+2,46%), Exxon Mobil (+2,27%) e Dowdupont (+2,05%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike, che prosegue le contrattazioni a -0,73%.

Giornata fiacca per JP Morgan, che segna un calo dello 0,59%.

Piccola perdita per Home Depot, che scambia con un -0,59%.

Tentenna Microsoft, che cede lo 0,57%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Comcast (+3,66%), Liberty Global (+3,18%), Henry Schein (+3,16%) e Dish Network (+3,14%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Micron Technology, che continua la seduta con -3,39%.

Affonda KLA-Tencor, con un ribasso del 3,37%.

Crolla Tesla Motors, con una flessione del 3,04%.

Spicca la prestazione negativa di Ross Stores, che scende dell’1,85%.