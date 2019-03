Rider, Governo al lavoro: niente cottimo e assicurazione obbligatoria

editato in: da

(Teleborsa) – In arrivo nuove tutele per i rider, come Luigi Di Maio nei mesi scorsi aveva annunciato a più riprese. Il Governo sarebbe al lavoro, infatti, per preparare un emendamento al decretone che, nella bozza, include anche le prestazioni attraverso piattaforme digitali tra quelle cui si applica la disciplina del lavoro subordinato.

NIENTE COTTIMO, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – La proposta, tutta ancora da limare, prevede anche il divieto della retribuzione “con il sistema del cottimo”, l’obbligo di assicurazione Inail, l’obbligo delle imprese del food delivery di fare almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza, di fornire i dispostivi di protezione e di garantire la “sorveglianza sanitaria”.

La proposta, che sarà presentata alla Camera, punta anche ad estendere le tutele per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, dalla maternità alla disoccupazione, di cui si potrà beneficiare se si è lavorato almeno un mese nell’anno precedente.