Ricorsi al Tar per affidamento handling aeroporto Marco Polo di Venezia

(Teleborsa) – Da Venezia rimbalza la notizia della pioggia di ricorsi prodotti dalle società di handling escluse dalla gara bandita da Save, società di gestione dell’aeroporto Marco Polo.

I ricorrenti sono Aviapartner, Ata Airport e da Airport Handling: le prime due hanno già operato sullo scalo veneziano, la terza serve Milano Malpensa e Linate.

Ad aggiudicarsi la gara sono stati GH Venezia, unico handler confermato, e Aviation Service, espressione del gruppo romano Comerci.

Sono 600 i lavoratori interessati al passaggio tra vecchi e nuovi datori, 200 dei quali stagionali. Se il Tar rigetterà i tre ricorsi, ci saranno i presupposti per avviare il nuovo corso entro il mese di dicembre, come programmato da Save, operando con due handler invece dei tre precedentemente in campo. In caso contrario tutto resterà congelato. Le stesse compagnie aeree restano in attesa di conoscere l’esito dei ricorsi, essendo chiamate a scegliere la società di handling a cui affidare i propri servizi di assistenza aeroportuali a Venezia.