Riconoscimento UE a progetto Aeronautica Militare-ENAV su sicurezza gestione traffico aereo

(Teleborsa) – Riconoscimento da Commissione europea ad Aeronautica Militare e ENAV (la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia) per un progetto congiunto sulla sicurezza nella gestione del traffico aereo nazionale. La speciale menzione, nell’ambito del concorso “Single European Sky (SES) Awards 2019”, è avvenuta in occasione del World ATM Congress 2019 di Madrid, il maggiore evento dell’anno nel campo della gestione del traffico aereo a cui partecipano le industrie mondiali leader del settore, esperti, stakeholders e fornitori dei servizi alla navigazione aerea.

Il progetto ha portato all’ammodernamento tecnologico dei sistemi impiegati dai Servizi di Coordinamento e Controllo AM (SCCAM), co-ubicati nei Centri di Controllo d’Area (ACC) di ENAV, per la gestione del traffico aereo nello spazio aereo di Competenza della Forza Armata.

La candidatura dell’Aeronautica Militare al concorso europeo è stata presentata dall’Agenzia Europea per la Difesa (EDA – European Defence Agency), Agenzia europea istituita dal Consiglio UE che ha lo scopo di supportare gli stati membri e il Consiglio per migliorare le capacità difensive europee nel campo della gestione delle crisi e sostenere la politica di sicurezza e di difesa comune.

A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza della Forza Armata e di ENAV, responsabili della fornitura dei servizi alla navigazione aerea nello spazio aereo italiano, il Capo dell’Ufficio Generale per la Circolazione Aerea Militare dello Stato Maggiore Aeronautica, Generale Brigata Aerea Fabio Sardone, e il Chief Operating Officer di ENAV, Maurizio Paggetti.