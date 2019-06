Richard Thaler al PFEXPO Gold Edition: “Futuro del risparmio è nei consulenti finanziari”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il fatto che l’educazione finanziaria sia bassa rende il lavoro dei consulenti finanziari ancora più importante”. Lo ha detto il Premio Nobel per l’Economia 2007, Richard Thaler, intervenuto al PFEXPO Gold Edition “The Nudge – Il valore della finanza comportamentale e dell’educazione economica nelle scelte di investimento” che si tiene oggi a Milano, al Teatro Dal Verme.

L’Italia è infatti fanalino di coda nell’alfabetizzazione finanziaria all’interno dell’area OCSE, nonostante le famiglie italiane abbiano progressivamente aumentato il risparmio.

“Anche il più esperto tra noi ha bisogno di aiuto con problemi complicati come capire quanto risparmiare per la pensione, e come gestire il risparmio quando si va effettivamente in pensione”, ha spiegato Thaler, aggiungendo che “l’intera industria dei servizi finanziari deve far meglio nel progettare prodotti che facilitino le persone a prendere decisioni valide”.

Thaler è noto per le sue teorie sulla “spinta gentile” (the Nudge), ovvero il pungolo che può influenzare positivamente il processo ecisionale degli individui. Con questa teoria ha rivoluzionato le regole della finanza classica, ponendo al centro gli individui ed i loro limiti cognitivi, aspettative, emozioni e previsioni distorte.