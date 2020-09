Richard Ginori approda su WeChat

editato in: da

(Teleborsa) – Richard Ginori, dal 1735 massima espressione dell’eccellenza italiana nell’alta manifattura artistica della porcellana pura, compie un nuovo passo avanti nel percorso di crescita digitale, aprendo il proprio account ufficiale su WeChat, la piattaforma multi-funzionale cinese più importante e frequentata al mondo, utilizzata per chattare, navigare, acquistare prodotti e servizi e pagare online, con una base mensile di oltre 1 miliardo di utenti attivi e una penetrazione che supera il 93% della popolazione nelle maggiori città del Paese.

Tramite il proprio Account, Richard Ginori può, infatti, inviare messaggi push settimanali agli utenti sotto forma di veri e propri articoli, con contenuti cliccabili, animazioni e link esterni e interni a WeChat.

L’Account dispone, inoltre, di una serie di interfacce API (Application Programming Interface, ovvero applicazioni che semplificano la possibilità di dialogo tra un’applicazione e l’altra ndr) che consentono a Richard Ginori di integrare molte più funzionalità, tra cui analisi degli utenti, attività di loyalty e social CRM e e-commerce. Gli utenti, inoltre, possono commentare i contenuti pubblicati e chattare con l’Azienda.

L’apertura del nuovo account è parte integrante della strategia di digitalizzazione ed internazionalizzazione di Richard Ginori, con l’obiettivo di avvicinarsi anche un pubblico giovane e connesso, desideroso di interazioni alternative con i top brand.

Richard Ginori entra nel mercato cinese grazie a un accordo con il Gruppo Tencent, proprietario di WeChat.

“Richard Ginori è un brand con 285 anni di storia, proiettato nel futuro, internazionale ed esclusivo. In quest’ottica, il nuovo account è strategico per la nostra crescita digitale e per creare un collegamento diretto con il consumatore cinese. Il nostro obiettivo è far conoscere ulteriormente l’anima di Richard Ginori anche in Cina e siamo certi che l’apertura dell’account ci aiuterà a migliorare il dialogo e a rendere più completa ed entusiasmante l’esperienza del brand. WeChat, infatti, è un canale diretto e moderno che ci permette di offrire uno strumento dinamico e interattivo per avere sempre a portata di touch tutte le nostre collezioni”, ha dichiarato Alain Prost, Presidente e Amministratore Delegato di Richard Ginori.