Ricerca, pubblicato bando da 27,8 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Pubblicato un bando sul sito del MIUR, riguardante un finanziamento alla ricerca scientifica e tecnologica attraverso il Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca.

L’Avviso per il Bando ha un valore di oltre 27,8 milioni di euro e si rivolge ai soggetti pubblici attivi nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, con criteri di valutazione chiari e fortemente incentrati sul merito delle proposte progettuali.

Il bando affida la valutazione delle proposte a uno specifico gruppo di esperti da individuarsi nell’ambito dell’Albo REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation). I progetti dovranno avere un costo compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 5 milioni di euro e le proposte che riceveranno una valutazione complessiva pari a 45 punti rispetto al massimo di 60 punti conseguibili saranno approvati e finanziati nella misura dell’80% dei costi progettuali previsti e giudicati congrui in sede di valutazione.