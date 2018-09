Ricerca, il 21 settembre Presidente Mattarella in visita al Centro ENEA Casaccia

editato in: da

(Teleborsa) – Venerdì 21 settembre alle ore 11:00 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà il Centro Ricerche ENEA Casaccia, nella zona Nord del comune di Roma. Qui incontrerà la comunità di ricercatori e dipendenti dell’Agenzia. Ad accogliere il Capo dello Stato, il Presidente dell’ENEA Federico Testa e una delegazione di capi dipartimento dell’Agenzia che guideranno Mattarella nella visita ai principali laboratori e impianti sperimentali del maggior polo di ricerca dell’ENEA.

Il Centro Ricerche Casaccia ospita attualmente oltre 1.100 dipendenti dell’Agenzia che si occupano principalmente di fonti rinnovabili, efficienza energetica, ambiente e clima, sicurezza e salute, nuovi materiali, sviluppo sostenibile, innovazione del sistema agro-industriale e del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. Oltre al personale ENEA, ogni giorno frequentano il Centro circa 300 persone tra laureandi, lavoratori di ditte esterne, borsisti e visitatori italiani e stranieri.

“La visita di Mattarella è un grande riconoscimento per la ricerca italiana e in particolare per quella ENEA che ogni giorno dedica le proprie competenze scientifiche per lo sviluppo economico e sostenibile del Paese”, ha sottolineato il presidente dell’ENEA Federico Testa.