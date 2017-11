Ricavi in calo per Tod’s. Della Valle: “risultati annuali in linea con le attese”

(Teleborsa) – Vendite in calo per Tod’s nei primi nove mesi dell’anno.

Nel periodo in esame il luxury brand ha fatturato 722,2 milioni di euro, registrando un calo del 4,7% rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Segno meno per tutti i marchi del Gruppo ad eccezione di Roger Vivier, che porta a casa un incrementi del 9,6%.

Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato: “I numeri sono in parte influenzati da alcuni imprevisti problemi nelle consegne e dalla distribuzione wholesale, che risulta in alcuni mercati in forte tensione finanziaria, tanto da suggerirci grande prudenza”.

Della Valle ha poi aggiunto: “Stiamo sviluppando e crescendo con rapidità nel web e nell’e-commerce e stiamo preparando i negozi del futuro, pronti a dialogare con tutti i nuovi canali distributivi, tutto questo senza mai dimenticare di esaltare l’eccellenza, la qualità e

lo stile che sono elementi insostituibili dei nostri prodotti”.

“Per quanto riguarda l’anno in corso, riteniamo che i risultati saranno allineati alle attese del mercato” ha concluso l’AD.