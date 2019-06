Riassetto Mediaset: si fonde con Mediaset España Comunicación e nasce MFE MediaforEurope

editato in: da

(Teleborsa) – I consigli di amministrazione di Mediasete Mediaset España Comunicación hanno deliberato di proporre ai rispettivi azionisti la creazione di una nuova holding attraverso la fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset e Mediaset España in Mediaset Investment N.V. (DutchCo), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset, che assumerà la denominazione “MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.”. MFE, holding olandese – si legge in una nota di Mediaset – sarà quotata a Milano e Madrid, e sarà la casa della televisione europea.

La nuova scala di MFE consentirà di competere su un piano di parità in un settore sempre più dominato da imprese globali. MFE rimarrà fiscalmente residente in Italia e non ci sarà nessun cambiamento nelle società che operano in Italia e in Spagna per quanto riguarda le proprie attività e la residenza fiscale. Esse rimarranno nei rispettivi paesi.

L’operazione darà efficienze in termini di costi e risparmi previsti tra 100-110 milioni di euro entro il 2023, net present value di circa 800 milioni di euro. Saranno proposti dividendi per 100 milioni di euro e buy-back fino a 280 milioni di euro al perfezionamento della fusione, ad un prezzo massimo per azione di 3,4 euro.