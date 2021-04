Riaperture, Giorgetti: probabile una decisione la prossima settimana in Consiglio dei Ministri

editato in: da

(Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che “la decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri“. L’occasione è stata l’incontro al Mise tra il ministro Giorgetti e i rappresentanti di Fipe–Confcommercio, ricevuti dopo l’assemblea straordinaria organizzata in piazza San Silvestro a Roma in collegamento con 21 piazza d’Italia.

Nel frattempo, sono 13.447 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 304.990 tamponi molecolari e antigenici elaborati. In leggero calo il rapporto positivi/tamponi totali a 4,4% (ieri 5,1%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno raggiunto quasi quota 3,8 milioni.



Sono 476 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a superare i 115mila morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 67 in meno, 3.526 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 377 in meno rispetto a ieri (sono 26.952 in totale).