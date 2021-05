Rialzo controllato per le Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,23%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 67,13 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,88%.

Tra le principali Borse europee piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,57%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,27%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,66%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 27.513 punti.

In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,76%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,69%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+1,87%), Nexi (+1,81%), Exor (+1,11%) e Generali Assicurazioni (+0,99%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -1,17%.

Sotto pressione Tenaris, che accusa un calo dell’1,02%.

Fiacca Telecom Italia, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.

Discesa modesta per Fineco, che cede un piccolo -0,95%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Cattolica Assicurazioni (+12,05%), Tod’s (+4,55%), Banca MPS (+4,08%) e FILA (+4,06%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Alerion Clean Power, che continua la seduta con -1,25%.

Pensosa Mutuionline, con un calo frazionale dello 0,98%.

Tentenna doValue, con un modesto ribasso dello 0,79%.

Giornata fiacca per Banca Popolare di Sondrio, che segna un calo dello 0,78%.