RFI, terremoto Abruzzo: traffico ferroviario sospeso su alcune linee per accertamenti tecnici

(Teleborsa) – Dalle 18.40 il traffico ferroviario sulle linee Sulmona – Avezzano, Roccasecca – Avezzano e fra Ceprano e Cassino (linea Roma – Cassino), è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI a seguito di un scossa di terremoto (piuttosto intensa, di magnitudo 4.4, registrata alle 18:35, ndr) che ha interessato il territorio fra l’Abruzzo e il Lazio. Lo comunica una nota ufficiale.

Sulla linea AV Roma – Napoli, per lo stesso motivo, i treni già in viaggio procedono con limitazione di velocità fino alla verifica dei tecnici di RFI. Gli altri convogli percorrono l’itinerario alternativo via Formia.