RFI, Terremoto Abruzzo: circolazione ancora sospesa sulla Roccasecca-Avezzano

(Teleborsa) – È regolare il traffico ferroviario sulle linee AV Roma – Napoli, Roma – Cassino e Roma – Sulmona, sospeso nella giornata di ieri giovedì 7 novembre, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI a seguito della scossa di terremoto che ha interessato il territorio fra l’Abruzzo e il Lazio.

Ancora sospeso il traffico sulla linea Roccasecca – Avezzano dove è attivo un servizio sostitutivo con autobus sull’intera tratta. Lo si legge in una nota ufficiale che riporta la situazione aggiornata alle ore 6.00 di oggi, venerdì 8 novembre.