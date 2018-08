RFI su terremoto Molise, circolazione treni ripresa regolarmente

editato in: da

(Teleborsa) – Rete Ferroviaria Italiana (RFI) fa sapere che la circolazione dei treni in Molise è ripresa regolarmente, dopo le necessarie verifiche all’infrastruttura da parte dei tecnici della società del Gruppo FS.

In precedenza, RFI aveva informato che, a seguito della scossa di terremoto in Molise, avvenuta ieri 16 Agosto, era stata sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria su alcune linee per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici.

Le tratte interrotte erano la Ortona-Foggia (sulla linea Adriatica) e la Vairano-Campobasso-Termoli.